Упражнение 317 пропущенные буквы

Гость: Гость:

Галчонок, тарелки, внимания, зачерпнула, галчонок, съел, несёт, галчонок, съел, галчонок, тарелку, тарелки. Главные члены. 1 Галчонок (подл.) сел (сказ.) и стал клянчить (сказ.). Это простое предложение с однородными сказуемыми. 2 Мама (подл.) не обращает (сказ.). Простое предложение. 3 Она (подл.) зачерпнула (сказ.), и лапшинка (подл.) свесилась (сказ.). Это сложносочиненное предложение. 4 Галчонок (подл.) подпрыгнул (сказ.), схватил (сказ.) и съел (сказ.), а мама (подл.) несёт (сказ.). Это сложносочиненное предложение, осложнено однородными сказуемыми. 5 Лапшинка (подл.) качается (сказ.), пляшет (сказ.), галчонок (подл.) съел (сказ.). Сложноподчинённое предложение, осложнено однор. сказ. 6 Мама (подл.) опускает (сказ.), а галчонок (подл.) заглядывает (сказ.). Сложносоч. предл. 7 Хватает (сказ.). Простое односоставное предложение. 8 Наелся (сказ.). Простое односоставное предложение.