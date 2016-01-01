Напишите локальный конфликт Афганской войны и всю информации о нем. Пожалуйста)

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Термин «Афганская война» подразумевает традиционное для советской и постсоветской литературы и СМИ обозначение для периода военного участия Советского Союза в вооружённом конфликте в Афганистане. Сам конфликт в Афганистане начался до 1979 года и продолжается по сей день (2016). В западной литературе используются термины «Советская война во Вьетнаме» (англ. Soviet Union's Vietnam War) и «Медвежий капкан» (англ. Bear Trap)[28][29][30]. СССР ввёл военный контингент в Афганистан 25 декабря 1979 года. Созванный вскоре Совет Безопасности ООН на своём заседании не принял антисоветскую резолюцию, подготовленную США, СССР наложил вето; его поддержали пять государств-членов Совета. СССР мотивировал свои действия тем, что советский воинский контингент был введён по просьбе правительства Афганистана и согласно Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 5 декабря 1978 года. 14 января 1980 года Генеральная Ассамблея ООН на своей Чрезвычайной сессии приняла резолюцию, в которой выражала «глубокое сожаление», также выражала обеспокоенность положением с беженцами и призывала вывести «все иностранные войска», однако резолюция не имела обязательной силы. Принята 108 голосами против 14/[31].