В одном куске было 6 метров ткани, а в другом 12 метров. Из всей ткани сшили костюмы. ??колько получилось костюмов, если на каждый пошло по 3 метров ткани?

Математика

В одном куске было 6 метров ткани, а в другом 12 метров. Из всей ткани сшили костюмы. ??колько получилось костюмов, если на каждый пошло по 3 метров ткани?

Автор: Гость