В одном куске было 6 метров ткани, а в другом 12 метров. Из всей ткани сшили костюмы. ??колько получилось костюмов, если на каждый пошло по 3 метров ткани?
Математика
В одном куске было 6 метров ткани, а в другом 12 метров. Из всей ткани сшили костюмы. ??колько получилось костюмов, если на каждый пошло по 3 метров ткани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+6=18 м ткани всего18:3=6 костюмов получилось
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