Сочинение на тему история которую мне рассказал снеговичок этой весной
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Сочинение на тему история которую мне рассказал снеговичок этой весной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снеговичек этой весной рассказал мне незабываемую историю. Вот как это было...Ясным утром я шла по улице и увидела хорошенького снеговичка. Я подошла поближе что-бы лучше его разглядеть и увидела, что он плачет. Я спросила, от чего ему стало так грусно, что он заплакал. Он ответил:- Весна наступает...Я засмеялась:- Ну ты, глупыш, веть надо радоваться, а не плакать!- Как мне радоваться, если я таю?...
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