Как написать изложение 4 класса на тему запасы
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Как написать изложение 4 класса на тему запасы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запасы. Запасы- это продукты питания для людей или животных например: запасы делают все животные например белки они запасают грибы и орехи, а также медведи летом едят запасая себя жиром а потом ложатся в спячку.
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