Что такое элеватор подскажите пожалуйста

Математика
Что такое элеватор подскажите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЭЛЕВАТОР (от лат. elevator — поднимающий), 1) Конвейер для перемещения грузов вертикально или под большим углом к горизонту. 2) Аппарат в системах отопления для смешения горячей воды, поступающей из тепловой сети, с водой, возвращающейся из местной системы. По действию аналогичен струйному насосу. 3) Сооружение для хранения больших масс зерна, оборудованное устройствами для приема, взвешивания, сушки, очистки и отгрузки зерна.
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