Написать сочинение 2 класс ( 15 предложений) на тему: успешный ученик

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Написать сочинение 2 класс ( 15 предложений) на тему: успешный ученик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый день я встаю и иду в школу, мой день всегда так начинается, ведь для меня это очень важно в моей жизни. Там есть много предметов, которые я учу каждый день: математика, русский язык, литература и иностранный язык. Все эти предметы пригодятся мне в будущем. Быть учеником -это тоже свего рода профессия. Всегда надо выполнять домашние задания и слушать учителя на уроках. Конечно, не всегда всё получается у меня, но я стараюсь выполнить хотя бы те задания, которые я могу сделать. На ученика возлагаются многие правила этикета поведения: не грубить, слушать учителя и стараться помогать ему или ей. Так же мы в классе делаем всякие развлекательные программы, праздники и КВН. Для ученика очень важно уметь делать и организовать всё это. Быть учеником-это значит иметь хороший залог хорошей, успешной, взрослой жизни в будущем, ведь всему чему научили в школе, я буду использовать св своей жизни.
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