Запиши названия нарисованных предметов рядом с каждым названием напиши соответс??ующее местоимения а затем его формы Р.п.,Д.п.,Т.п.,П.п. с предлогом.
Русский язык
Запиши названия нарисованных предметов рядом с каждым названием напиши соответс??ующее местоимения а затем его формы Р.п.,Д.п.,Т.п.,П.п. с предлогом.
Ответ(ы):
Гость:
Какие предметы нарисованы,скиньте фото???
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