Запиши названия нарисованных предметов рядом с каждым названием напиши соответс??ующее местоимения а затем его формы Р.п.,Д.п.,Т.п.,П.п. с предлогом.

Русский язык

Запиши названия нарисованных предметов рядом с каждым названием напиши соответс??ующее местоимения а затем его формы Р.п.,Д.п.,Т.п.,П.п. с предлогом.

Автор: Гость