Запиши обозначения всех лучей на чертеже

Математика
Запиши обозначения всех лучей на чертеже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там где точка-начало луча. АБ,ВЕ,ВД,ВУ,ИК,ОР
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