Запиши пять слов-названий предметов мужского рода вместе с любым из предлагаемых слов-названий действий: был (-а, -о), лежал(-а, -о), стоял(-а, -о).
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Запиши пять слов-названий предметов мужского рода вместе с любым из предлагаемых слов-названий действий: был (-а, -о), лежал(-а, -о), стоял(-а, -о).
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Гость:
Стул стоял дом был пенал лежал был телефон стол стоял
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