Обществознание 6 класс (сочинение) "как правильно оценивать себя".
Обществознание
Обществознание 6 класс (сочинение) "как правильно оценивать себя".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Опредедить, правильно ли ты поступил/ сделал/ выполнил. 2 Оценивать себя не жалея, строго, как другого человека. 3 Спросить мнение у своих товарищей. 4 подвести итог.
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