Запиши предложения по данной схеме (обстоятельство существительное глагол) и ( су??. гл. дополнение)

Русский язык
Запиши предложения по данной схеме (обстоятельство существительное глагол) и ( су??. гл. дополнение)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром я бегал. Дождливый день  закончился. Скворцы пели  песню. Ежедневно люди встречаются разные.
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