Запиши слова из 3 слогов, которые нельзя переносить
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Запиши слова из 3 слогов, которые нельзя переносить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя оставлять в конце строки или переносить на другую строку одну букву. подойдут,например,слова ИДЕЯ,УНИЯ,АРИЯ
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