Запиши слова у форми звертання: син,друг,писня,матуся,муха,Любов Павливна,витер,козак

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Запиши слова у форми звертання: син,друг,писня,матуся,муха,Любов Павливна,витер,козак
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Син-сину,друг-друже,матуся-матусю,муха - мухо ,любов-любове,павливна-павлівно,вітер-вітру,козак-козаку
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