тихий океан 1 общее сведения 2 история исследования кто побывал 3 особенности природы течение, геология, растительный и живой мир 4 использование океана 5 проблемы

География
тихий океан 1 общее сведения 2 история исследования кто побывал 3 особенности природы течение, геология, растительный и живой мир 4 использование океана 5 проблемы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Тихий океан- самый большой по площади и самый глубокий и самый древний из океанов. Главная его особенности - большие глубины, частые движения земной коры, множество вулканов, огромный запас тепла в его водах. 2) Начало европейцев в Тихий океан совпало с эпохой ВГО. Большой вклад в исследование внесли российские экспедиции: Ивана Федоровича Крузенштерна, Михаила Петровича Лазарева, Василия Михайловича Головина, Юрия Федоровича Лисянского.
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