10 предложения с НЕ обособленным причастным оборотом из рассказов чехова

Гость: Гость:

1.Висевший в шкафу плащ я давно перестала носить. 2.Жаренный в мундире картофель был очень вкусный. 3.Решенная в черновике задача оказалась правильной. 4.Я увидела идущего по дороге мужчину. 5.Я заметила в траве ползущего по земле муравья. 6.Она посмотрела на меня излучающим добро взглядом