Здатнисть людини пристосовуватісь к среде абетанія
Биология
Здатнисть людини пристосовуватісь к среде абетанія
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адаптація -здатність організму людини пристосовуватися до умов існування в навколишньому середовищі.
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