Запиши слова, вставляя недостающие буквы. про...вить, профе...ия.

Русский язык
Запиши слова, вставляя недостающие буквы. про...вить, профе...ия.
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Гость:
Проявить, профессия.
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