Запиши такое число, которое : больше числа 3 на 6

Математика
Запиши такое число, которое : больше числа 3 на 6
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