Запиши три числа.Первое число 16.Каждое следующее число меньше предыдущего в 2 раза.
Математика
Запиши три числа.Первое число 16.Каждое следующее число меньше предыдущего в 2 раза.
Ответ(ы):
Гость:
16 8 4 вот эти три числа
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