Запиши верные равенства , вставив пропущенные множитель 12400* =372000 9150* =45750 370* =2220 123000* =369000
Математика
Запиши верные равенства , вставив пропущенные множитель 12400* =372000 9150* =45750 370* =2220 123000* =369000
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...1)30 ...2)5 ...3)6 ...4)3
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