ЗАПИШИ ВСЕ ДВУХ ЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА У КОТОРЫХ: 1. ЧИСЛО ДЕСЯТКОВ НА 6 БОЛЬШЕ ЧЕМ ЧИСЛО ЕДИ??ИЦ.2.ЧИСЛО ЕДИНИЦ НА 7 МЕНЬШЕ ЧЕМ ДЕСЯТКОВ
Математика
ЗАПИШИ ВСЕ ДВУХ ЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА У КОТОРЫХ: 1. ЧИСЛО ДЕСЯТКОВ НА 6 БОЛЬШЕ ЧЕМ ЧИСЛО ЕДИ??ИЦ.2.ЧИСЛО ЕДИНИЦ НА 7 МЕНЬШЕ ЧЕМ ДЕСЯТКОВ
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1)71,82,93,60 2)70,81,92
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