ЗАПИШИ ВСЕ ДВУХ ЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА У КОТОРЫХ: 1. ЧИСЛО ДЕСЯТКОВ НА 6 БОЛЬШЕ ЧЕМ ЧИСЛО ЕДИ??ИЦ.2.ЧИСЛО ЕДИНИЦ НА 7 МЕНЬШЕ ЧЕМ ДЕСЯТКОВ

Математика

ЗАПИШИ ВСЕ ДВУХ ЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА У КОТОРЫХ: 1. ЧИСЛО ДЕСЯТКОВ НА 6 БОЛЬШЕ ЧЕМ ЧИСЛО ЕДИ??ИЦ.2.ЧИСЛО ЕДИНИЦ НА 7 МЕНЬШЕ ЧЕМ ДЕСЯТКОВ

Автор: Гость