Запиши выражение и найди их значения Сумма чисел 20 и 5 прибавить 60 и суммы чисел 70 и 9 вычесть 40 из суммы чисел 60 и 4 вычти 47 учитель 20 23 вас 50

Математика

Запиши выражение и найди их значения Сумма чисел 20 и 5 прибавить 60 и суммы чисел 70 и 9 вычесть 40 из суммы чисел 60 и 4 вычти 47 учитель 20 23 вас 50

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