Запиши выражение и найди их значения Сумма чисел 20 и 5 прибавить 60 и суммы чисел 70 и 9 вычесть 40 из суммы чисел 60 и 4 вычти 47 учитель 20 23 вас 50
Математика
Запиши выражение и найди их значения Сумма чисел 20 и 5 прибавить 60 и суммы чисел 70 и 9 вычесть 40 из суммы чисел 60 и 4 вычти 47 учитель 20 23 вас 50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(20+5)+60=85 (70+9)=79 (60+4)-40=24 Вроде так. Непонятно написал(а).
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