Запиши задание на классификпцию животных для своих одноклассников

Окружающий мир
Запиши задание на классификпцию животных для своих одноклассников
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание1 Как можно поделить животных на группы? Задание2 Если у вас есть дом.питомцы распределите их по классификации Удачи
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