Запишіть речення,розставивши пропущені розділові знаки.Зробіть повний синтаксичний розбір(підкресліть члени речення ,надпишіть над ними частини мови,дайте характеристику всій конструкції). У зеленому затишному храмі вся перепл...

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У зеленому, затишному храмі вся переплетена золотими нитями сонця, на високому гінкому стебельці росла лугова цариця ромашка. Зеленому пишному, золотими, високому гінкому, лугова, вся переплетена, ромашка-означення, прикметники Цариця - підмет, іменник. Росла- присудок, дієслово. Храмі, стебельці-обставина, іменники. У, на - прийменники, не підкреслюються. Нитями сонця-додаток, іменники