Запишіть речення,розставивши пропущені розділові знаки.Зробіть повний синтаксичний розбір(підкресліть члени речення ,надпишіть над ними частини мови,дайте характеристику всій конструкції). У зеленому затишному храмі вся перепл...
Українська мова
Запишіть речення,розставивши пропущені розділові знаки.Зробіть повний синтаксичний розбір(підкресліть члени речення ,надпишіть над ними частини мови,дайте характеристику всій конструкції). У зеленому затишному храмі вся переплетена золотими нитками сонця на високому гінкому стебельці росла лугова цариця ромашка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У зеленому, затишному храмі вся переплетена золотими нитями сонця, на високому гінкому стебельці росла лугова цариця ромашка. Зеленому пишному, золотими, високому гінкому, лугова, вся переплетена, ромашка-означення, прикметники Цариця - підмет, іменник. Росла- присудок, дієслово. Храмі, стебельці-обставина, іменники. У, на - прийменники, не підкреслюються. Нитями сонця-додаток, іменники
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Геометрия
Диоганаль трапеции ABCD делит её на 2 прямоугольных равнобедренных треугольника.На??дите среднюю линию трапеции ,если Sacd=144см^2 x-apple-ql-id:...
Математика
Русский язык