Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, зробіть повний синтетичний розбір(підкреслить члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентами як простим реченням),...

Українська мова

Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, зробіть повний синтетичний розбір(підкреслить члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентами як простим реченням), напишіть над кожним словом частину мови. Відтоді відколи винайшли мову люди не можуть між собою домовитися

Автор: Гость