Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, зробіть повний синтетичний розбір(підкреслить члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентами як простим реченням),...

Українська мова
Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, зробіть повний синтетичний розбір(підкреслить члени речення, побудуйте структурну схему, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентами як простим реченням), напишіть над кожним словом частину мови. Відтоді відколи винайшли мову люди не можуть між собою домовитися
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
присл. присл. дієсл. ім. ім. Відтоді, відколи винайшли мову, люди дієсл. дієсл. не можуть між собою домовитися.
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