Запишите 20 десятичных дробей
Математика
Запишите 20 десятичных дробей
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0,1 0,5 0,30 0,56 1,5 4,05 3,78 2,65 0,8 3,65 8,98 17,67 1,56 3,33 0,76 4,5 9,8 56,78
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