Запишите числа по проведённому образцу.

Гость: Гость:

7 х 10 в 3 степени = 7000 4 х 10 в 6 степени = 4000000 2 х 10 в 9 степени = 2000000000 7 х 10 в -3 степени = 7 / 1000 = 0,007 4 х 10 в - 6 степени = 6 / 1000000 = 0,000006 2 х 10 в - 9 степени = 2 / 1000000000 = 0,000000002