От атома гелия отделился один электрон. Как называется оставшаяся частица ? каков еёё заряд?

Физика
От атома гелия отделился один электрон. Как называется оставшаяся частица ? каков еёё заряд?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние от A до пристания В катер проплыл за 6 часов ,а от пристания В до пристан??я А - за 7 часов. Скорость течения реки 2 км/ч найдите собств...
Ответить
Қазақ тiлi
Көп балалы үйдің шаң шұңы көп болушы еді бірак
Ответить
Математика
Вставь пропущенные числа чтобы получились верные равенства 6 м 30см = .... дм 43 дм 8см = ...см 3 м 5 см =....см 4км 8м = ....м 94 м 6д...
Ответить
Қазақ тiлi
Просклоняйте слово дневник по казахским падежам Заранее спасибо!
Ответить
Қазақ тiлi
Шгарма шагын мәтін шгарып жазып берындершы тема: балет,театр, сценармй, музыка, хо??еография, декорация, костюм, қазақша керек
Ответить