Запишите, Что необходимо иметь в домашней аптечке для оказания первой доврачебно?? помощи при отравлении грибами.
Биология
Запишите, Что необходимо иметь в домашней аптечке для оказания первой доврачебно?? помощи при отравлении грибами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Активированный уголь.
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