Запишите, Что необходимо иметь в домашней аптечке для оказания первой доврачебно?? помощи при отравлении грибами.

Биология
Запишите, Что необходимо иметь в домашней аптечке для оказания первой доврачебно?? помощи при отравлении грибами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Активированный уголь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите нули функции 2х примеров этих
Ответить
Русский язык
Здраствуйте,помогите пожалуйста!!! Нужно разложить слова слоги Взреветь,академ??я,жизнь,геройский,отыскать,отъезд,безопасный,превратиться,прикл...
Ответить
Физика
Сколько нужно сжечь каменного угля чтобы нагреть 2 кг воды от 0 до 100 градусов? счит??ть что энегрия идет на нагревание только воды. удельная тепл...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста составить диалог на тему менің үйім срочно
Ответить
Окружающий мир
Моя мама медсестра кабинета экг
Ответить