Запишите десятичные дроби в виде обыкновенных дробей. Выполните действия (6 1/8 - 1,75) : (9 - 2,2 х (5 6/11 - 3,5)) х 1 2/7 =
Математика
Запишите десятичные дроби в виде обыкновенных дробей. Выполните действия (6 1/8 - 1,75) : (9 - 2,2 х (5 6/11 - 3,5)) х 1 2/7 =
Ответ(ы):
Гость:
(6 1/8-1,75):(9-2,2*(5 6/11-3,5))*1 2/7=1 1/4 1)6 1/8-1,75=49/8-175/100=49/8-7/4=49/8-14/8=35/8 2)5 6/11-3,5=61/11-35/10=61/11-7/2=122/22-77/22=45/22 3)2,2*45/22=22/10*45/22=45/10=9/2 4)9-9/2=18/2-9/2=9/2 5)35/8:9/2=35/8*2/9=35/36 6)35/36*1 2/7=35/36*9/7=5/4=1 1/4
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