Запишите названия и символы трех частиц (1 атома и 2х ионов), электронная конфигура??ия которых соответствует следующему ряду чисел: (2,8)

Химия

Запишите названия и символы трех частиц (1 атома и 2х ионов), электронная конфигура??ия которых соответствует следующему ряду чисел: (2,8)

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