Запишите порядок команд в программе получения из числа 2 числа 104 содержащей не бо??ее 6 команд Можно делать только так: Прибавить 3 Умножить на 4

Математика
Запишите порядок команд в программе получения из числа 2 числа 104 содержащей не бо??ее 6 команд Можно делать только так: Прибавить 3 Умножить на 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 +3 =5 5*4 =20 20+3=23 23+3=26 26*4+104
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