Запишите порядок команд в программе получения из числа 2 числа 104 содержащей не бо??ее 6 команд Можно делать только так: Прибавить 3 Умножить на 4

Математика

Запишите порядок команд в программе получения из числа 2 числа 104 содержащей не бо??ее 6 команд Можно делать только так: Прибавить 3 Умножить на 4

Автор: Гость