Имею честь от имени общины приветствовать уважаемых гостей как вы понимаете это высказывание?

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Имею честь от имени общины приветствовать уважаемых гостей как вы понимаете это высказывание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что-то вроде этого: "Приветствую уважаемых гостей от имени всего народа".
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