Запишите пословицы и поговорки , вставляя пропущенные буквы и обозначая граммати??еские основы. Подчеркните краткие прилагательные , определите род, число. 1. Мал зол..тик, да до...Г. 2. Корень учения гор...к, да пло... слад......

История

Запишите пословицы и поговорки , вставляя пропущенные буквы и обозначая граммати??еские основы. Подчеркните краткие прилагательные , определите род, число. 1. Мал зол..тик, да до...Г. 2. Корень учения гор...к, да пло... слад...к. 3. Не дор...Г подарок , дор...га любовь.

Автор: Гость