Запишите пословицы и поговорки , вставляя пропущенные буквы и обозначая граммати??еские основы. Подчеркните краткие прилагательные , определите род, число. 1. Мал зол..тик, да до...Г. 2. Корень учения гор...к, да пло... слад......

История
Запишите пословицы и поговорки , вставляя пропущенные буквы и обозначая граммати??еские основы. Подчеркните краткие прилагательные , определите род, число. 1. Мал зол..тик, да до...Г. 2. Корень учения гор...к, да пло... слад...к. 3. Не дор...Г подарок , дор...га любовь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Мал золоток , да дорог . 2. Корень учения горок , да плод сладок. 3. Не дорог подарок , дорога любовь .
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