Запишите предложения произведите их разбор по членам предложения. 1) В моем карнавальном костюме будет белая рубашка, бант в горошек , красная жилетка , колпак в полоску , длинный нос из бумаги , колпак в полоску, длинный нос ...

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Запишите предложения произведите их разбор по членам предложения. 1) В моем карнавальном костюме будет белая рубашка, бант в горошек , красная жилетка , колпак в полоску , длинный нос из бумаги , колпак в полоску, длинный нос из бумаги. 2) Наш класс будет украшать зал , наряжать елку , вручать малышам подарки , следить за порядком. 3) На новогоднем балу мы буде весело играть , дружно танцевать, с задором петь. Какими частями речи могут быть выражены а) определение б) дополнение в) обстоятельство Приведите примеры. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ!

Автор: Гость