Запишите предложения произведите их разбор по членам предложения. 1) В моем карнавальном костюме будет белая рубашка, бант в горошек , красная жилетка , колпак в полоску , длинный нос из бумаги , колпак в полоску, длинный нос ...
Русский язык
Запишите предложения произведите их разбор по членам предложения. 1) В моем карнавальном костюме будет белая рубашка, бант в горошек , красная жилетка , колпак в полоску , длинный нос из бумаги , колпак в полоску, длинный нос из бумаги. 2) Наш класс будет украшать зал , наряжать елку , вручать малышам подарки , следить за порядком. 3) На новогоднем балу мы буде весело играть , дружно танцевать, с задором петь. Какими частями речи могут быть выражены а) определение б) дополнение в) обстоятельство Приведите примеры. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предлог, обстоятельство, определение, дополнение, сказуемое, определение, подлежащее, подлежащее, определение, определение, подлежащее, подлежащее, определение, определение, подлежащее, определение. Обстоятельство, подлежащее, сост.сказ, сказуемое, дополнение, сказуемое, дополнение, дополнение, сказуемое, дополнение.Определение,дополнение, подлежащее, сказуемое, наречие, сказуемое, наречие, сказуемое, наречие, сказуемое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Случайным образом из чисел от 22 до 44 выбрали одно число. какова вероятность того, что оно делится на 9. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!