Запишите свойство вычитания числа из суммы , если а=95 ,b=16 ?c=38
Математика
Запишите свойство вычитания числа из суммы , если а=95 ,b=16 ?c=38
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a+b)-c=(a-c)+b=(b-c)+a (95+16)-38=(95-38)+16=(16-38)+95=83
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