Запишите уравнения реакции аминоуксосной кислоты с hcl.КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАЛЕНТНОСТЬ ??ЗОТА В ХОДЕ ЭТОЙ РЕАКЦИИ?

Химия

Запишите уравнения реакции аминоуксосной кислоты с hcl.КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАЛЕНТНОСТЬ ??ЗОТА В ХОДЕ ЭТОЙ РЕАКЦИИ?

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