Запишите уравнения реакции аминоуксосной кислоты с hcl.КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАЛЕНТНОСТЬ ??ЗОТА В ХОДЕ ЭТОЙ РЕАКЦИИ?
Химия
Запишите уравнения реакции аминоуксосной кислоты с hcl.КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАЛЕНТНОСТЬ ??ЗОТА В ХОДЕ ЭТОЙ РЕАКЦИИ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH2-CH2-COOH + HCl = [NH3-CH2-COOH]Cl Валентность с трех изменится до четырех
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