Запишите уравнения реакции анилина с hcl.КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАЛЕНТНОСТЬ АЗОТА В ХОДЕ ЭТ??Й РЕАКЦИИ? за

Химия

Запишите уравнения реакции анилина с hcl.КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАЛЕНТНОСТЬ АЗОТА В ХОДЕ ЭТ??Й РЕАКЦИИ? за

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