Запишите уравнения реакции анилина с hcl.КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАЛЕНТНОСТЬ АЗОТА В ХОДЕ ЭТ??Й РЕАКЦИИ? за
Химия
Запишите уравнения реакции анилина с hcl.КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАЛЕНТНОСТЬ АЗОТА В ХОДЕ ЭТ??Й РЕАКЦИИ? за
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C6H5NH2 + HCl ⇒ [C6H5NH3]Cl Валентность азота не изменится, изменится степень окисления азота с +3 на +4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
1. Укажите центр чёрной металлургии, которые в размещении ориентирубтся на рудное сырьё А) Донецк, Макеевка Б) Кривой Рог, Никополь В)Мариупо...
Алгебра
Математика
Математика