Запишите в порядке убывания 60,84,23,90

Математика
Запишите в порядке убывания 60,84,23,90
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90 84 60 23 в порядке убывание
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