Запишите в виде десятичной дроби: 7/10 27/100 574/1000 21 целая 8/10 9 целых 83/100 56 целых 144/1000 1 целая 5/100 18 целых 45/1000 2 целых 3/1000 74 целых 13/100000 6/1000 12/10000 5/100000 1 целая 1/10 1 целая...
Математика
Запишите в виде десятичной дроби: 7/10 27/100 574/1000 21 целая 8/10 9 целых 83/100 56 целых 144/1000 1 целая 5/100 18 целых 45/1000 2 целых 3/1000 74 целых 13/100000 6/1000 12/10000 5/100000 1 целая 1/10 1 целая 1/100 1 целая 1/1000
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