Запишите в виде смешанного числа суммы а). 3+4/5 б). 8/9+2 в). 30+7/8 3+62/3 д). 4+2/7+3 е). 31+5/5+2/9 З

Математика

Запишите в виде смешанного числа суммы а). 3+4/5 б). 8/9+2 в). 30+7/8 3+62/3 д). 4+2/7+3 е). 31+5/5+2/9 З

Автор: Гость