Запишите в виде смешанного числа суммы а). 3+4/5 б). 8/9+2 в). 30+7/8 3+62/3 д). 4+2/7+3 е). 31+5/5+2/9 З
Математика
Запишите в виде смешанного числа суммы а). 3+4/5 б). 8/9+2 в). 30+7/8 3+62/3 д). 4+2/7+3 е). 31+5/5+2/9 З
Ответ(ы):
Гость:
А) б) в) г) д) е)
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