Запишите все двухзначные числа которое больше 79 но меньше 97 и никратны 3 ни числу 5 5 клааааааааааасссс!!" тот получает 64 бала
Математика
Запишите все двухзначные числа которое больше 79 но меньше 97 и никратны 3 ни числу 5 5 клааааааааааасссс!!" тот получает 64 бала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
82, 83, 86, 88, 89, 91, 92, 94
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