Запишите все двухзначные числа которое больше 79 но меньше 97 и никратны 3 ни числу 5 5 клааааааааааасссс!!" тот получает 64 бала

Математика

Запишите все двухзначные числа которое больше 79 но меньше 97 и никратны 3 ни числу 5 5 клааааааааааасссс!!" тот получает 64 бала

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