Запишите все двузначные числа ,которые больше 79, но меньше 97 и не кратны ни числу з, ни числу 5
Математика
Запишите все двузначные числа ,которые больше 79, но меньше 97 и не кратны ни числу з, ни числу 5
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