Запишите выражение; а) произведение числа 9 и суммы а и 11 ; б) частное от деления чис??а 114 на разность m и n ; в ) частное от деления суммы 9 и с на разность 76 и 4 ;

Математика

Запишите выражение; а) произведение числа 9 и суммы а и 11 ; б) частное от деления чис??а 114 на разность m и n ; в ) частное от деления суммы 9 и с на разность 76 и 4 ;

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