Заполнить таблицу изменения предложения и спроса в зависимости от рыночной ситуации. 1. Наблюдался устойчивый спрос на спортивные товары. На рынок вышла новая фирма-производитель. 2. В условиях растущей инфляции потребители...
Обществознание
Заполнить таблицу изменения предложения и спроса в зависимости от рыночной ситуации. 1. Наблюдался устойчивый спрос на спортивные товары. На рынок вышла новая фирма-производитель. 2. В условиях растущей инфляции потребители стремятся приобрести товары долгосрочного пользования 3. Государство ввело ограничения на максимальную зарплату работников и ограничило производство дорогостоящих товаров. 4. Наблюдается рост доходов населения и его стремление к организации комфортного отдыха 5. Средства массовой информации объявили об эпидемии коровьего бешенства 6. Автопроизводители несущественно повысили цены на мощные автомобили. В то же время выросли цены на бензин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)предложение возрастет2)на товары долгосрочного пользования предложение возрастет, на другие товары упадет3)на дорогостоящие товары предложение возрастет, на другие товары упадет т.к рабочие будут меньше покупать
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