Заполнить таблицу изменения предложения и спроса в зависимости от рыночной ситуации. 1. Наблюдался устойчивый спрос на спортивные товары. На рынок вышла новая фирма-производитель. 2. В условиях растущей инфляции потребители...

Обществознание

Заполнить таблицу изменения предложения и спроса в зависимости от рыночной ситуации. 1. Наблюдался устойчивый спрос на спортивные товары. На рынок вышла новая фирма-производитель. 2. В условиях растущей инфляции потребители стремятся приобрести товары долгосрочного пользования 3. Государство ввело ограничения на максимальную зарплату работников и ограничило производство дорогостоящих товаров. 4. Наблюдается рост доходов населения и его стремление к организации комфортного отдыха 5. Средства массовой информации объявили об эпидемии коровьего бешенства 6. Автопроизводители несущественно повысили цены на мощные автомобили. В то же время выросли цены на бензин

Автор: Гость