Заполните ленту времени дам 19 баллов плиз срочно 2013 ______________________║_______________________║____gt; до нашей эры наша эра

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Заполните ленту времени дам 19 баллов плиз срочно 2013 ______________________║_______________________║____gt; до нашей эры наша эра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.2000...2004...2008...2012(2013)..2016
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