Заполните. Составные части микроскопа в соответствии с выполняемой ими функцие?? Часть микроскопа l Выполняемые функции. 1. ..... - Направление света 2. .... - Часть, в которую смотрим 3. .... - ПодЪём и опускание тубуса...

Биология

Заполните. Составные части микроскопа в соответствии с выполняемой ими функцие?? Часть микроскопа l Выполняемые функции. 1. ..... - Направление света 2. .... - Часть, в которую смотрим 3. .... - ПодЪём и опускание тубуса 4. .... - Направлен на микропрепарат 5. .... - Крепление тубуса 6. .... - Размещение препарата 7. .... - Опора всех частей микроскопа 8. .... - Местонахождение увеличительных стёкол

Автор: Гость