Заполните. Составные части микроскопа в соответствии с выполняемой ими функцие?? Часть микроскопа l Выполняемые функции. 1. ..... - Направление света 2. .... - Часть, в которую смотрим 3. .... - ПодЪём и опускание тубуса...

Биология
Заполните. Составные части микроскопа в соответствии с выполняемой ими функцие?? Часть микроскопа l Выполняемые функции. 1. ..... - Направление света 2. .... - Часть, в которую смотрим 3. .... - ПодЪём и опускание тубуса 4. .... - Направлен на микропрепарат 5. .... - Крепление тубуса 6. .... - Размещение препарата 7. .... - Опора всех частей микроскопа 8. .... - Местонахождение увеличительных стёкол
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. зеркало 2..окуляр.3. фокусировочный механизм. 4 объектив. 5 тубусодержатель. 6 предметный стол. 7 штатив .8.объектив
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Провесия в жизни человека. Скажите пожалуйста.
Ответить
Математика
Написать сумму а+86 и 91
Ответить
Математика
Сравните дроби 4/13 и 3/11
Ответить
Математика
36 центнеров равна величине 1)6ц3кг 2).6т3ц. 3).3ц6кг. 4). 3т6ц
Ответить
Другие предметы
Объясни своими словами,что такое горные хребты?
Ответить