Заполните. Составные части микроскопа в соответствии с выполняемой ими функцие?? Часть микроскопа l Выполняемые функции. 1. ..... - Направление света 2. .... - Часть, в которую смотрим 3. .... - ПодЪём и опускание тубуса...
Биология
Заполните. Составные части микроскопа в соответствии с выполняемой ими функцие?? Часть микроскопа l Выполняемые функции. 1. ..... - Направление света 2. .... - Часть, в которую смотрим 3. .... - ПодЪём и опускание тубуса 4. .... - Направлен на микропрепарат 5. .... - Крепление тубуса 6. .... - Размещение препарата 7. .... - Опора всех частей микроскопа 8. .... - Местонахождение увеличительных стёкол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. зеркало 2..окуляр.3. фокусировочный механизм. 4 объектив. 5 тубусодержатель. 6 предметный стол. 7 штатив .8.объектив
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