36 центнеров равна величине 1)6ц3кг 2).6т3ц. 3).3ц6кг. 4). 3т6ц
Математика
36 центнеров равна величине 1)6ц3кг 2).6т3ц. 3).3ц6кг. 4). 3т6ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 это правильно потому что это такое правило
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