К трёх значному числу приписали цифру 9 сначала слева а потом с права получили 2 че??ерехзначных числа разность которых равна 639найдите трёх значное число

Математика
К трёх значному числу приписали цифру 9 сначала слева а потом с права получили 2 че??ерехзначных числа разность которых равна 639найдите трёх значное число
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трёх значное число- 928
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